Futures-Trading - Willkommen in der Königsdisziplin live in Zürich (kein Webinar!)

Wir kommen zu Ihnen! WH SelfInvest lädt alle Börseninteressierte zu einem spannenden Seminarabend ein.



In Zürich erleben Sie mit Wim Lievens und Vincenzo Zinna zwei absolute Top-Referenten der internationalen Finanz- und Trading-Branche. Freuen Sie sich auf zwei abwechslungsreiche Vorträge in diesem spannenden Live-Seminar und profitieren Sie von Jahrzehnten an Börsenerfahrung unserer Experten.



Vincenzo Zinna (EUREX): Futures von einem Eurex-Profi erklärt

Vincenzo ist seit 2014 bei der Eurex zuständig für Institutionelle Kunden in Spanien, Italien, Österreich und der Schweiz.



Wim Lievens: WL Bars Trading Strategien

Wim ist ein belgischer Trader, der in ganz Europa Seminare durchführt.



Iris Heinen: Alles was Sie zum Investieren und Traden benötigen.

Iris ist Expertin für Markteffektetrading und Trading-Plattformen.



Zögern Sie nicht und kommen Sie zu uns nach Zürich. Melden Sie sich für diesen spannenden Live-Termin an.



Dienstag,

29. August 2023

16:00 - 20:00





Zürich

Zürich Marriott Hotel

Studio 6

Neumühlequai 42

8006 Zürich



Melden Sie sich zu diesem kostenlosen Live-Vortrag in Zürich an. Die Plätze sind begrenzt. Dies ist kein Webinar!